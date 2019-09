„Durch Mauern gehen“ : Das Gefühl von Trennung: Gropius Bau schaut auf Mauern

Ein Werk des Künstlers Jose Davila in der Ausstellung „Durch Mauern gehen“. Foto: Britta Pedersen.

Berlin Vor 30 Jahren fiel die Berliner Mauer - nun beschäftigt sich eine neue Ausstellung im Gropius Bau mit den Spaltungen und dem Getrenntsein in der Welt.

Es sei ihnen nicht wichtig gewesen, eine „geografische Checkliste aller Mauern auf dieser Welt“ zu entwickeln, sagte einer der Kuratoren, Sam Bardaouil, am Mittwoch in Berlin. Stattdessen wollten sie es Besuchern ermöglichen, emotional in die Erfahrung des Getrenntseins einzutauchen.