Meinung : Das sagen unsere Leser zu den drei ???

Ob 40 Jahre alt oder acht – viele kennen und schätzen die drei ???. Hier erzählen drei Leser von ihren Erinnerungen und Verbindungen zu der Hörspielreihe.

Justus, Peter und Bob sind gerade 40 geworden, ich auch. Und die drei Detektive begleiten mich seit meiner frühen Kindheit. Zuerst spielten die Kassetten in meinem Walkman. Ich hatte Kopfhörer mit orangen Schaumstoffüberzügen, für die ich mich schämte. Die drei Fragenzeichen liefen auf schier endlos erscheinenden Fahrten mit meinen Eltern in den Sommerurlaub in Dauerschleife. Sie hielten mich dann bei Laune. Oder sie hielten mich wach, wenn ich eigentlich schlafen sollte. Kurze Zeit verschwanden sie dann aus meinem Leben. Doch sie kamen zurück. Aber sie hielten mich nicht mehr wach. Die vertrauten Stimmen ließen mich runterkommen nach langen Tagen an der Uni oder auf der Arbeit. Die drei Detektive wurden zur perfekten Einschlafhilfe. Absolutes Highlight in meiner jahrzehntelangen Beziehung zu den drei ??? waren zwei Live-Auftritte von Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck und Andreas Fröhlich samt Geräuschemacher in ausverkauften Hallen in Frankfurt („Der seltsame Wecker“) und Saarbrücken („Phonophobia – Sinfonie der Angst“). Auf viele weitere Jahre mit Justus, Peter und Bob! Christian (40)