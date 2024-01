Mit Gruselfaktor Das sind die coolsten Lostplaces in Deutschland (Infostrecke)

Haus Fühlingen in Köln in Nordrhein-Westfalen

Seit mehr als 130 Jahren steht die opulente Villa an der Neusser Landstraße im Kölner Stadtteil Fühlingen. Einst war sie die Sommerresidenz von Eduard Freiherr von Oppenheim. Um die Villa ranken sich verstörende Geschichten. Das Gebäude ist auf dem sog. Blutacker erreichtet, wo 1288 bei der berühmten Schlacht von Worringen mehr als 1000 Menschen ihr Leben ließen. Doch das ist längst nicht alles an gruseligen Details. 1943 wurde dort ein Zwangsarbeiter von der Gestapo ermordet, sie hängten den Mann in der Ziegelei auf. Außerdem wohnte in der Gruselvilla nach dem 2. Weltkrieg ein ehemaliger NS-Richter und späterer Amtsgerichtsrat. Er beging 1962 im 2. Stock des Hauses Selbstmord. Mehr Infos.