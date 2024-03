Medien Das sind die Streaming-Tipps für die Woche

Als Herzog Archibald Horatio Landrover Horniman stirbt, erbt sein Sohn Eddie alles. Titel, Schloss und Ländereien. Und - eine gigantische Cannabis-Produktion. Unverhofft steht der junge Aristokrat an der Spitze eines Drogenimperiums. In der britischen Unterwelt verfolgt man ganz genau, was nun geschieht. Erst will Eddie so schnell wie möglich aus dem kriminellen Geschäft aussteigen. Doch das ist nicht leicht, nicht zuletzt wegen seines verpeilten, dauerkoksenden Bruders Freddy, der horrende Schulden angehäuft hat.