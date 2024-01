Theatertreffen Das sind die zehn bemerkenswerten Inszenierungen

„Diese Auswahl zeigt wirklich die Reichhaltigkeit des Bühnengeschehens im deutschsprachigen Raum“, sagte Nora Hertlein-Hull, die seit Anfang des Jahres an der Spitze des Theatertreffens in Berlin steht. Sie möchte Formate des großen Bühnenfestivals stärker miteinander verknüpfen, wie sie am Freitag sagte. „Ich sehe großes Potenzial in der Verknüpfung der einzelnen Plattformen, die ja allesamt auf die eine oder andere Weise auch der Nachwuchsförderung dienen.“