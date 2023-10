Literatur Debatte über Nahost auf der Frankfurter Buchmesse

Für Mittwoch hatte die Buchmesse kurzfristig eine Podiumsdiskussion eingeschoben: „In Sorge um Israel“. Sorge äußerten die Eingeladenen durchaus. Israel sei vor dem 7. Oktober „ein sicherer Hafen“ für Juden in aller Welt gewesen, ein Ort, an den man sich flüchten könne, wenn Antisemitismus in anderen Ländern überhand nehme. Dieser Hafen existiere nicht mehr, nicht einmal als Illusion, berichteten zwei israelische Autoren auf dem Podium.