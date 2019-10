Pro und Contra : Debatte um Superheldenfilme: „Abscheulich“ oder „wunderbar“?

Francis Ford Coppola lässt kein gutes Haar an den Superheldenfilmen. Foto: J.L.Cereijido/EFE/epa/dpa.

Lyon/Los Angeles Die Filmwelt diskutiert über den weltweiten Erfolg von Superhelden-Blockbustern wie „Avengers“ oder „Thor“.

Kult-Regisseur Francis Ford Coppola (80) lässt kein gutes Haar an dieser Art von Kino. „Ich weiß nicht, was die Leute davon haben, immer wieder den gleichen Film zu sehen“, sagte er Medienberichten vom Wochenende zufolge bei einer Preisverleihung in Lyon. „Wir sollten etwas vom Kino lernen und uns Erkenntnisse, Wissen und Inspiration aneignen.“