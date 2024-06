Erst die Loreley, jetzt römische Monumente Diese Frau entwickelt einen Schutzplan fürs Trierer Welterbe

Sie war noch nie in Trier gewesen, doch als Denise Könitzer nach dem Studium und acht Monaten Zeltreise in Australien erfuhr, dass in Trier eine Volontärin fürs Welterbe gesucht wird, da war sie ganz sicher, dass dies das Richtige für sie ist. Was die 28-Jährige im Studiengang Baukulturerbe in Wiesbaden gemacht hat, lief genau auf das hinaus, was nun in der ältesten Stadt Deutschlands gefragt war. Denn hier soll 28 Jahre nach Verleihung des Weltkulturerbe-Titels ein Managementplan erstellt werden, der die neun Denkmäler mit ihrem historischen Wert beschreibt und herausstellt, was genau das Schützenswerte daran ist. Läuft alles nach Plan, liegt das Werk Ende 2025 pünktlich zum Jubiläum 30 Jahre Welterbe Trier vor.