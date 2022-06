Literatur : Deniz Yücel und andere wollen PEN Berlin gründen

Deniz Yücel will einen alternativen PEN. Foto: Martin Schutt/dpa

Berlin/Darmstadt Seit Längerem kracht es bei der Schriftstellervereinigung PEN. Nachdem Deniz Yücel als Präsident abgetreten ist, plant er mit anderen Autoren einen nächsten Schritt.

Nach den Querelen bei der Schriftstellervereinigung PEN soll ein alternativer Verein entstehen. Rund 230 Autorinnen und Autoren wollen den PEN Berlin gründen, wie Journalist Deniz Yücel am Dienstag bei Twitter ankündigte.

Zu den Unterstützern zählen demnach unter anderem Daniel Kehlmann („Tyll“), Christian Kracht („Eurotrash“) und Eva Menasse („Dunkelblum“). Zuvor hatten mehrere Medien über das Vorhaben berichtet. Die Vereinigung soll am Freitag im Berliner Literaturhaus gegründet werden.

Kein PEN ist auch keine Lösung. Darum PEN Berlin, und zwar so 👇, für den Anfang mit diesen 232 Kolleginnen und Kollegen. https://t.co/Dmu29JxLMm (Auch hier: @pen_berlin . Bitte alle mal kurz folgen. Danke!)

„Wir wollen einen neuen PEN“, hieß es auf der Internetseite. „Einen zeitgemäßen und diversen PEN, in dem sich auf Deutsch schreibende oder in Deutschland lebende Schriftsteller:innen und Übersetzer:innen aller literarischen und publizistischen Genres zusammenfinden.“ Es brauche einen neuen PEN, der „gemeinsam und unabhängig von Herkunft und Haltung Missstände anprangert und denjenigen hilft, die in ihrer freien Meinungsäußerung bedroht werden“.