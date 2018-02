später lesen Kurzkritik Denkmalgeschützt: Die neue Platte von Justin Timberlake Teilen

Twittern

Teilen



Justin Timberlake hat zwei großartige Alben gemacht, "Justified" (2002) und "Future Sex/Love Sounds" (2006). Er wurde dabei von seinem Gefährten, dem Takt-Forscher Timbaland, unterstützt. Der baute damals die Beats der Zukunft. Man höre sich nur noch einmal das Stück "Cry Me A River" an, das war nahe an der Perfektion. Timberlake ist inzwischen 37 Jahre alt, heute veröffentlicht er seine neue Platte, und an diesem Album lässt sich gut ablesen, wie schnell Produzenten im Pop aus der Zeit fallen können. Timbaland ist nämlich wieder dabei, er mutet nun allerdings wie ein Denkmalschützer an.