Trier (red) Nach „Tacheless“ und „Ich bin so, wie ich spinn’“ geht Roland Grundheber mit seinem neuen Bühnenprogramm „Enormst“ wieder auf eine Reise durch den alltäglichen Wahnsinn. Er spürt die Unwägsamkeiten des Alltags auf und garniert diese kleinen Stolpersteine des Lebens mit seinem ganz eigenem Humor. Am Samstag, 13. Januar, 20 Uhr, kommt er mit seiner Comedyshow in den großen Saal der Tuchfabrik in Trier. Karten: siehe Info.