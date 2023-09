Das Modewort zur Zeit Warum heute vieles „toxisch“ ist

Info

Begriff Ursprünglich bezeichnet Toxizität die Giftigkeit eines Stoffes. Das Adjektiv toxisch leitet sich von dort her. Die giftige Wirkung eines Stoffes hängt von dessen Eigenschaft, aber auch von der Dauer und der Dosis ab, mit der etwas diesem Gift ausgesetzt ist. Etwa, ob ein Mensch ein Gift einatmet oder über die Haut aufnimmt und wie oft und wie lange das geschieht. Die komplexe Stoffeigenschaft „Toxizität“ hat also eine qualitative Komponente, die damit zusammenhängt, wie der Stoff wirkt und eine quantitative Komponente, die etwa festhält, in welchem Verhältnis Dosis und Wirkung zueinander stehen.

Kunst "Don’t you know that you’re toxic?" - so besang Britney Spears schon 2003 in ihrem Song „Toxic“ die Sucht nach einem Menschen, der „toxisch“ ist, von dem das Lyrische-Ich aber nicht loskommt. Neben Werken, die Toxizität selbst zum Thema machen, gibt es auch Debatten über Kunstwerke, die selbst als „toxisch“ bezeichnet werden, etwa wenn sie Gewalt reproduzieren oder von Künstlern stammen, die Gewalt- oder Missbrauchstaten verübt haben. Dabei gibt es die Position, dass Werk und Urheber auch in solchen Fällen zu trennen sind. Andere argumentieren, dass es zu Retraumatisierungen kommen kann, wenn Werke von Tätern unkommentiert weiter konsumiert werden.