Premiere in der Europäischen Kunstakademie Unterwegs

Zur Person

Der in Berlin geborene Andreas Lachnit (Foto: Theater Trier) begann direkt nach dem Abitur 1979 als Regieassistent an der Berliner Vagantenbühne und machte zusätzlich von 1980 bis 1983 eine Schauspielausbildung an der Fritz-Kirchhoff-Schule. Sein inszenatorisches Repertoire reicht von der Operette über Musicals bis hin zum klassischen Sprechtheater, Oper und Boulevard. Fünf Jahre war er Oberspielleiter und Hausregisseur am Jungen Theater Bonn; er arbeitete unter anderem in Hamburg, München, Berlin, am Musiktheater Gelsenkirchen, am Opernhaus in Wuppertal und in Basel. Als Schauspieler war er am Ronacher in Wien, am Theater am Turm in Frankfurt/Main sowie im Deutschen Theater München engagiert. In der Fernsehserie „Mork vom Ork” lieh er Robin Williams seine Stimme. „Der erste letzte Tag” ist seine erste Trierer Inszenierung.