Konzert : Der Herr der Ringe im Amphitheater Trier

Trier (jp) Das legendäre Fantasy-Epos „Der Herr der Ringe“ als reines Akustikerlebnis – das bietet das Amphitheater-Open-Air am Sonntag, 28. Juli, ab 20 Uhr in Trier. Ein sinfonisches Orchester und ein Chor werden den oscarprämierten Soundtrack von Howard Shore präsentieren.

Boyd ist auch Musiker und hat für Regisseur Peter Jackson die Songs „Edge of Night“ in „Der Herr der Ringe“ sowie „The Last Goodbye“ in „Der Hobbit“ komponiert und gesungen. Boyd war ursprünglich nur als Schauspieler von Peter Jackson verpflichtet worden. Aber eines Nachts sang er in einer Karaoke Bar in Wellington/Neuseeland so beeindruckend, dass ihn die Produzenten fragten, ob er sein Lied für den Film komponieren könne.