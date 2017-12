Der multiple Jungschauspieler

Joachim Meyerhoff kennen viele Leser intimer als manch guten Freund. Mit seinem Projekt „Alle Toten fliegen hoch“ hat der heute 50-jährige Darsteller, Regisseur und Autor sein Leben sehr offenherzig aufgearbeitet und dem Publikum auf liebenswerte Weise seine Erlebnisse und Ängste anvertraut – von der Kindheit auf dem Psychi­atrie-Gelände, wo der Vater Arzt war, dem Austauschjahr in Amerika, in das der Unfalltod des Bruders fällt, und dann dem Doppelleben als Schauspielschüler zwischen der gediegenen Villa der Großeltern und der chaotischen Theaterwelt.

Diesmal, im vierten Roman „Die Zweisamkeit der Einzelgänger“, ist es ein Triple-Leben, das der Autor offenbart. Als Jung­schauspieler mit ersten Engagements in grauenhaft langweiligen (Bielefeld) oder hässlichen (Dortmund) Städten stolpert er zeitgleich in drei Liebschaften hinein, was ihm bald auch logistisch einiges abverlangt.

Da ist ständig Improvisation gefragt – etwa wenn die eine Freundin ihn partout im Zug nach Hause begleiten will, die andere Geliebte ihn aber am Bahnhof erwartet und er nur noch 20 Minuten Zeit hat, um den Zusammenprall beider Welten zu verhindern ...

Überall lauern Peinlichkeiten und Turbulenzen. Der 24-Jährige jongliert zwischen der debattierfreudigen Studentin, der exaltierten Tänzerin und der fülligen Bäckersfrau hin und her, damit bloß kein Ball auf den Boden fällt.

Auch das Theater fordert ihn – etwa, als er im Musical einen Gesangspart übernehmen soll, obwohl er einfach nicht singen kann. Oder als er ausgerechnet beim Vortrag von Paul Celans „Todesfuge“ einen Lachkrampf bekommt und es nicht bis zum Ende schafft. Wieder ist Meyerhoff ein Buch voller Komik gelungen – was nicht nur an den skurrilen Erlebnissen liegt, die er schildert, sondern an dem fantastischen, humorvollen Erzählstil.

Meyerhoff beseelt die Dinge, das Hähnchenschnitzel kurz vor dem Labbrigkeitstod oder die Motivationsmethode seines Lehrers, die Meyerhoff mit lo/m (Lob pro Minute) beschreibt.

Bei allem Humor ist der Autor aber auch ein feinfühliger Psychologe, dessen Spaß an den Pointen grundiert ist von der Trauer eines Menschen, der früh wichtige Vertraute verloren hat. Und vielleicht deshalb ohne Scheu schräge Gedanken zum Besten gibt.

Anne Heucher