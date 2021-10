Comic : Neuer Asterix-Band erscheint in neun Tagen

Neuer Asterix-Band erscheint in neun Tagen

Der Band „Asterix und der Greif“ wird am 21. Oktober veröffentlicht. Foto: Ehapa-Verlag

Manderen/Berlin Der Titel des nächsten Asterixbandes ist unter Fans der gallischen Helden schon lange bekannt. Aber wie wird das Cover aussehen? Gestern hat der Ehapa-Verlag das Geheimnis gelüftet und die Titelseite von „Asterix und der Greif“ veröffentlicht.

Der neue Band erscheint am 21. Oktober. Darin kämpfen Asterix & Co. gegen die Bösewichter Brudercus, Ausdiemaus und Globulus, um einen Greif vor einer Entführung zu schützen. Noch bis zum 28. November ist im Château Malbrouck an der französischen Grenze die Ausstellung „Astérix l’Européen“ zu sehen. Gezeigt werden unter anderem Originalzeichnungen des Astérix-Erfinders René Goscinny.