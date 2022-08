AUFGESCHLAGEN – NEUE BÜCHER : Der Roman zur aktuellen Katastrophe

Kritik zu Der Anfang von Morgen Jens Lilestrand

Schweden geht in Flammen auf. Und die Zivilisation den Bach hinunter. Dieses Bild ist schon deshalb schief, weil die alle ausgetrocknet sind. Und die Ostseeküste ist eine dreckige, stinkende, algenverseuchte Brühe. Vier Geschichten vom Ende der Welt, so wie wir sie kennen, erzählt der Schwede Jens Liljestrand in „Der Anfang von Morgen“ aus der Perspektive von vier Betroffenen, die mehr oder weniger lose Handlungsfäden verbinden.