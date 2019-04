später lesen Musik Der Rote Milan: Black Metal mit Faible für die Region FOTO: Der Rote Milan FOTO: Der Rote Milan Teilen

Bei der extremen Spielart Black Metal dreht sich textlich oft vieles oder alles um Satan & Co. - die aus Trier stammende Band Der Rote Milan geht andere Wege. Sie bedichten (auch) Geschichten aus der Region. Am 13. April spielen sie in Trier.