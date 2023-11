Zum 100. Geburtstag So gewöhnte der Lucky-Luke-Zeichner dem Cowboy das Rauchen ab

Bis zu seinem Tod habe er noch die Geschichten des Cowboys gezeichnet. Rund sechzig albenlange und zahlreiche kürzere Geschichten stammten aus seiner Feder, bis Achdé die Serie übernahm. Die Geschichten über Lucky Luke haben eine europaweite Auflage von über 300 Millionen, in Deutschland sind es 30 Millionen. „Wenn man an den europäischen Comic denkt, an was denkt man? Man denkt sofort an Asterix, man denkt sofort an Tim und Struppi und natürlich Lucky Luke“, sagt Gross. „Wenn ich an Western denke, denke ich sofort an Lucky Luke und an Morris.“ Eine eigene Comicwelt, die bis heute besteht.