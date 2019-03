Eric Wrede liest aus seinem Buch und tritt für eine neue Bestattungskultur ein. Von Julia Nemesheimer

Ein Sonntagabend im kleinen Saal der Tuchfabrik Trier bei einer Lesung über den Tod? 50 Gäste entscheiden sich gegen Fußball-Länderspiel und Tatort, um dem Berliner Bestatter Eric Wrede zuzuhören.

Der ist kürzlich unter die Autoren gegangen. Mit „The End – Das Buch vom Tod“ legt er ein fast 200-seitiges Werk vor, in dem er einen ersten Anstoß für eine alternative Bestattungskultur geben möchte. Diese jedoch „gibt es gar nicht so richtig. Man muss sich da langsam rantasten und das geht nur über Kommunikation“. Mit seiner Lesereise (und dem Buch) beginnt Wrede genau damit: Er spricht über den Tod. Vielmehr liest er darüber, nicht nur aus seinem eigenen Werk, sondern auch aus Roland Schulz’ „So sterben wir“. Dieser schreibt über die Vorgänge beim Sterben, was danach mit dem Körper passiert und wie diejenigen, die zurückbleiben, damit umgehen können.

Das wäre dann wiederum Wredes Job, der neben kurzen Buchpassagen auch Einblicke in seinen Berufsalltag gibt. Während allerdings das Buch sehr empfehlenswert, strukturiert und informativ, gleichzeitig mit einer angenehmen Prise Humor daherkommt, scheint der Autor bei der Lesung nicht ganz den Ton seines Schreibstils zu treffen.

Wichtig bleibt jedoch die Botschaft, die Eric Wrede aus seinem Berliner Bestattungsunternehmen nach ganz Deutschland tragen möchte: Über den Tod, der immer und für jeden zum Leben dazu gehört, muss mehr geredet werden. Gegen die Angst und für die Hinterbliebenen – denn nichts ist so wichtig wie ein guter Abschied.