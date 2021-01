Geschichte : „Der Westwall ist Täterort und Opferort zugleich“

Befestigung Westwall ARCHIV - Höckerlinien aus einem Teil des Westwalls in der Nähe von Simmerath (Archivfoto vom 15.12.2004). Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat in seinem Projekt «Grüner Wall im Westen» den ersten Westwallbunker übernommen. Das Bundesfinanzministerium habe die Anlage bei Hellenthal in der Eifel den Naturschützern übereignet, teilte der BUND am Mittwoch (23.08.2006) in Hellenthal mit. Die Initiative «Grüner Wall im Westen» will Bunker und Panzersperren im nordrhein-westfälischen Teil des Westwalls als Lebensraum seltener Tiere und Pflanzen vor dem Abriss bewahren. Foto: Rolf Vennenbernd dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++ Referenz: dus007 Der Westwall bietet seltenen Tieren Lebensraum. Deshalb hat der BUND jetzt einen Bunker übernommen. Foto: dpa Wandern entlang der „Höckerlinien“: Geschichte erleben in freier Natur. Foto: dpa Foto: dpa/A3508 Rolf Vennenbernd, dpa (dpa)