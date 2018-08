später lesen Ex-Filmmogul Deutsche Schauspielerin verklagt Weinstein FOTO: Seth Wenig FOTO: Seth Wenig Teilen

Twittern

Teilen



Eine deutsche Schauspielerin hat in Kalifornien Klage gegen den einstigen US-Filmmogul Harvey Weinstein wegen sexueller Übergriffe eingereicht. Die Klägerin werde unter dem Pseudonym Emma Loman geführt, teilte ihr New Yorker Anwalt John G. Balestriere am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. dpa