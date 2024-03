Serienfestival Deutsche Serie gewinnt Drehbuchpreis in Frankreich

In dem Biopic verkörpert Oliver Masucci (55) die Rolle des Spitzenmangers, der damals als eine der gefährdetsten Personen in der Bundesrepublik galt. Die Serie, in der auch Julia Koschitz, David Schütter und Ursula Strauss mitwirken, werde voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte ausgestrahlt, hieß es von ARD Degeto.