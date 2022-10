Literatur : Deutscher Buchpreis für Kim de l'Horizon aus der Schweiz

Frankfurt/Main Der Siegertitel verweigert sich der Geschlechter-Dialektik: Wie schreibt man über Menschen, die weder Mann noch Frau sind? In „Blutbuch“ sucht Kim de l'Horizon nach einer neuen Form und Sprache.

Der Roman „Blutbuch“ wurde am Montagabend in Frankfurt von der Jury zum besten deutschsprachigen Roman des Jahres gekürt. Die Ehrung ist mit 25 000 Euro dotiert. Als der Name im vollbesetzten Kaisersaal genannt wird, springt Kim de l'Horizon auf, rennt ins Publikum und umarmt Freundinnen und Freunde. Auf der Bühne kommt zuerst nur ein „Wow!“. Eine Rede habe man nicht vorbereitet. Dann folgt unter Tränen ein Dank an die Mutter und a cappella ein englischsprachiges Lied.