Frankfurter Buchmesse : Deutscher Buchpreis geht an Anne Weber

Deutscher Buchpreis geht an Anne Weber

Frankfurt/Main Anne Weber hat der alten Form des Epos neues Leben eingehaucht. Ihre Heldin hat sie persönlich kennengelernt. Der mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete Roman erzählt nicht nur eine außergewöhnliche Biografie, sondern auch von Europa.

Der beste deutschsprachige Roman des Jahres ist einer alten Dame mit bewegtem Leben gewidmet. „Annette, ein Heldinnenepos“ wurde am Montag in Frankfurt am Main mit dem Deutschen Buchpreis 2020 ausgezeichnet.