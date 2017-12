später lesen „Babylon Berlin“ vorn Deutscher Fernsehpreis würdigt Mehrteiler FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Starke Serien, viele Nominierungen: Weil im zu Ende gehenden Fernsehjahr eine ganze Reihe aufsehenerregender Mehrteiler auf den Bildschirm gelangten, wurden jetzt gleich diverse Produktionen und ihre Darsteller für den Deutschen Fernsehpreis benannt, wie die 14-köpfige Jury am Dienstag in Köln mitteilte. Der Deutsche Fernsehpreis wird am 26. Januar in Köln in 24 Kategorien verliehen - eine TV-Übertragung ist nicht vorgesehen. dpa