lola20 : Deutscher Filmpreis: Erste Preise für „Systemsprenger“

Berlin Der Deutsche Filmpreis wird diesmal im Fernsehen verliehen. Moderator Edin Hasanović tanzt alleine über die Bühne - und gleich am Anfang kommt ein Freudenschrei aus einer Küche.

Die Deutsche Filmakademie gab die ersten Preisträger am Freitagabend bei einer Fernsehsendung im Ersten bekannt. Die Gewinner wurden wegen der Corona-Pandemie diesmal nicht bei einer großen Gala in Berlin ausgezeichnet, sondern zur Show dazu geschaltet.

Zengel schrie vor Freude über ihre Auszeichnung. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, sagte sie. Sie bedankte sich bei Regisseuren, Schauspielern und ihrer Agentur. Am wichtigsten sei ihr aber der Dank an ihre Mutter: „Danke, Mama!“.