Auszeichnungen : Deutscher Filmpreis wird in Berlin verliehen

Deutscher Filmpreis wird in Berlin verliehen

Berlin Wer nimmt die Lola mit nach Hause? Heute wird der Deutsche Filmpreis verliehen. Akademiechef Florian Gallenberger findet: Bevor man über den deutschen Film mosert, sollte man eine Sache bedenken.

Zur Verleihung des Deutschen Filmpreises sind die ersten Gäste eingetroffen. Auf dem roten Teppich in Berlin erschienen etwa Alexandra Maria Lara mit ihrem Mann Sam Riley und Kulturstaatsministerin Claudia Roth.

Auch die Models Eva Padberg und Marie Nasemann gingen an den Fotografinnen und Fotografen vorbei. Katrin Bauerfeind moderiert den Abend, das Erste überträgt ihn zeitversetzt ab 22.45 Uhr.

Neues Präsidentenduo

„Ich glaube, dass das Standing des deutschen Films in Deutschland viel schlechter ist als im Ausland“, sagte Gallenberger der Deutschen Presse-Agentur vorab. „Wenn vom Ausland auf den deutschen Film geschaut wird, dann ist das von Respekt und Bewunderung geprägt. Innerhalb von Deutschland gibt es immer so einen gewissen Vorbehalt.“

„Was man nicht vergessen darf: Wenn man etwa vom dänischen Film spricht, der ja zu Recht sehr geschätzt wird, sieht man im Jahr ein oder zwei dänische Filme. Die machen aber viel mehr. Und möglicherweise sind dann die anderen Filme, die wir alle nicht mitkriegen, auch nicht jeder ein Meisterwerk“, sagte Gallenberger. Es gehe viel mehr darum, die Strukturen, unter denen Filme entstünden und in denen die Filme dann ihren Weg zum Publikum fänden, anzuschauen.

„Wie sind denn die Strukturen, verglichen mit den Strukturen in Frankreich zum Beispiel?“ Auch seine Kollegin Lara sagte, es würden so viele wunderbare Filme produziert. „Ich glaube nicht, dass wir in puncto Talent irgendwem nachstehen.“