Venedig Deutscher Pavillon eröffnet bei Kunstbiennale

Wer das massive Gebäude des Deutschen Pavillons betritt, taucht zunächst ein in eine Art postapokalyptische Science-Fiction-Arbeit. Mit Videoanimationen und Skulpturen will die 53-jährige Bartana die gegenwärtige Realität des Planeten Erde am Rande der ökologischen und politischen Zerstörung anprangern. Ein Raumschiff mit dem Namen „Light to the Nations“ (zu Deutsch: „Licht unter den Völkern“, benannt nach einer Passage aus der Bibel) bringt mehrere Generationen von Menschen zu unbekannten Galaxien im Weltall.