Drama, Politik, Komödie : Deutschland sucht den Oscar-Kandidaten

München Er ist golden und glänzt - viele Regisseure träumen davon, einen Oscar zu bekommen. Deutschland darf einen Film ins Rennen um die Trophäe schicken. Zehn Streifen stehen dieses Jahr zur Auswahl. Doch wer wird das sein? Das entscheidet eine Jury in München.

Viele prominente Namen der Filmbranche machen sich Hoffnungen wie Caroline Link, Oskar Roehler und Christian Petzold. Auch eine Komödie ist dabei: Philipp Stölzls knallbuntes Gute-Laune-Musical „Ich war noch niemals in New York“ mit Hits von Udo Jürgens. In München wird an diesem Mittwoch der deutsche Kandidat für die Oscar-Verleihung gekürt.

Wer deutscher Oscar-Kandidat wird, entscheidet eine Jury im Auftrag von German Films, der Auslandsvertretung des Deutschen Films. Später wählt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) aus allen internationalen Bewerbungen fünf Filme aus - eine Hürde, an der Nora Fingscheidt mit ihrem Drama „Systemsprenger“ im vergangenen Jahr gescheitert war. Wer dieses Jahr nominiert wird, wird am 5. Februar 2021 bekanntgegeben. Die Oscars werden dann am 25. April 2021 verliehen.