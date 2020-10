Gesellschaft : Deutschland sucht die Rechtschreib-Stars

Beim Online-Wettbewerb „Deutschland schreibt!“ können Schüler, Lehrer, Eltern und Freischreiber teilnehmen. Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Trier/Frankfurt Die Nikolaus-Koch-Stiftung aus Trier will dem Fehlerteufel am Zeug flicken. Deshalb ruft sie dazu auf, online bei einem Schreibwettbewerb mitzumachen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main hat einen großen Rechtschreibwettbewerb mit dem Namen „Deutschland schreibt!“ entwickelt. Auf Initiative der Nikolaus-Koch-Stiftung in Trier haben sich in Vergangenheit Oberstufenschüler, Lehrer und Eltern auf lokaler Ebene daran beteiligt und sich mit Teams aus anderen Regionen gemessen. Wegen Corona haben die Organisatoren die Wettbewerbsbedingungen in diesem Jahr geändert. Vom 29. Oktober bis zum 1. November gibt es „Deutschland schreibt!“ als Onlinewettbewerb.

Teilnehmen können sowohl die Gewinner der Lokalwettbewerbe 2020 wie auch Interessierte aus der ganzen Bundesrepublik. Um die Wette geschrieben wird in den Kategorien Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Freie Schreiber. „Deutschland schreibt!“ richtet sich laut Dana Bonertz, Projektreferentin bei der Nikolaus-Koch-Stiftung, hauptsächlich an Oberstufenschüler, Eltern und Lehrkräfte. Auf diese Zielgruppe habe man sich seitens der Stiftung in der Vergangenheit auch konzentriert. Andere lokale Veranstalter hätten schon früher auf lokaler Ebene freie Schreiber gefördert.

Info DIktat Kürzlich triezte mich mein Schwiegervater in spe bei Haxenbraten/Hachsenbraten und Chianti bezüglich meines beruflichen Masterplans. Konsterniert druckste ich zunächst herum. Ich hatte nicht die Chuzpe, einfach zu bluffen. Daher baldowerte ich im Anschluss gedanklich die mannigfaltigen Pros und Kontras/Contras des Machbaren aus. Zum einen prädestinierte mich mein Numerus clausus todsicher für die Immatrikulation an einer vielversprechenden/viel versprechenden Universität oder einer exzellenten Hochschule. Zum anderen faszinierte mich das täglich Brot der Stuckateurzunft in höchstem Maße. Oder sollte ich ohne Federlesens monatelang Uruguay bereisen und nebenher für Kost und Logis jobben, um meinen Horizont zu erweitern und den tabellarischen Lebenslauf aufzumotzen?

Mit dem neuen digitalen Format könne nun erstmals jeder am Wettbewerb teilnehmen, der sich für die deutsche Sprache interessiere. „Wir hoffen, dass sich weitere Menschen so für richtige Rechtschreibung und unsere Sprachkultur begeistern lassen“, sagt Bonertz. Anfang des Jahres hätten sich 80 Teilnehmer aus der Region auf lokaler Ebene an dem Wettbewerb beteiligt. In den Jahren 2018 und 2019 waren es laut Bonertz zwischen 50 und 60. In diesen beiden Jahren waren auch Trierer beim Wettbewerbsfinale in Frankfurt dabei und auf vorderen Plätzen vertreten. Wegen Corona ist in diesem Jahr das Finale abgesagt worden. Stattdessen gibt es jetzt einen Online-Wettstreit.

„Wir möchten für die Rechtschreibung und den großen Wortschatz der deutschen Sprache begeistern“, sagt Bonertz. Mit dem Wettbewerb wolle man dazu anregen, die Sprache zu entdecken und die Kenntnisse darüber zu vertiefen. Auf sportliche Art wolle man bei diesem Thema Versagensängste abbauen. Für die Stiftung sei die Kooperation mit „Deuschland schreibt!“ ein Leuchtturm-Projekt. „Die korrekte Orthografie ist für den Berufs- und Lebensweg von Menschen unverändert relevant“, erklärt Bonertz. Man gehe seitens der Stiftung davon aus, dass im nächsten Jahr kein analoger Rechtschreib-Wettkampf in Trier ausgetragen wird. So biete der Onlinewettbewerb auch der Nikolaus Koch Stiftung die Chance, digitale Formate zu testen.

Beim Online-Wettbewerb treten alle Teilnehmer direkt gegeneinander an. Die Gewinner werden in ihrer jeweiligen Kategorie (Schülerinnen und Schüler, Lehrer, Eltern, Freie Schreiber) ausgewertet. Anmelden zum Wettbewerb kann man sich online auf der Website www.deutschland-schreibt.de. Dort gibt es zum Trainieren: Diktate zum Mitschreiben in drei Schwierigkeitsstufen – von einer leichten Einstiegsversion bis zum Finallevel. Weiter gibt es dort grammatikalische Übungen mit Multiple-Choice-Fragen und Lückentexte samt Übungen zur Textkorrektur. Einen Vorgeschmack gibt es schon mal in der Infobox. Der Diktatauszug ist aus dem Wettbewerb im Frühjahr.