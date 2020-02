Internationale Filmfestspiele : Die 70. Berlinale ist eröffnet

Berlin Die Filmwelt blickt nach Berlin. Eines der wichtigsten Filmfestivals der Welt beginnt mit einer Gala - und großen Schaulaufen der eingeladenen Prominenz.

Die Internationalen Filmfestspiele in Berlin sind gestartet. Die neuen Festivalleiter Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian eröffneten die 70. Berlinale am Donnerstagabend mit einer feierlichen Gala am Potsdamer Platz.