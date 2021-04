Konzert : Die Ärzte: Konzert am Bostalsee

Nohfelden-Bosen Die Beste Band Der Welt (auch bekannt als „die ärzte“) kündigt ihre Buffalo Bill in Rom Tour 2022 in Deutschland, Östereich und der Schweiz an. Die Tournee startet am 3. Juni 2022. Am 17. September 2022 spielen sie das Abschlusskonzert auf der Festwiese am Bostalsee in Nohfelden-Bosen.

Der Einlass ist um 18 Uhr und Beginn um 20 Uhr. Die Tickets sind ab 70 Euro erhältlich.