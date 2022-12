Empfehlung und Sendetermine : Die besten Weihnachtsfilme und wann sie im Fernsehen laufen

Ihr wollt über Weihnachten richtig viele Weihnachtsfilme im Fernsehen schauen, wollt Euch aber nicht durch das gesamte Fernsehprogramm wühlen? Dann haben wir hier für Euch die schönsten Weihnachtsfilme und deren Sendetermine auf einen Blick.

Wann läuft Drei Haselnüsse für Aschenbrödel im Fernsehen?

Was "Dinner for One" für Silvester ist, das ist der Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (3HfA) für Weihnachten - ein echter Kultfilm eben. 3HfA ist seit mehr als 40 Jahren der wohl meist gezeigte Weihnachtsfilm im deutschen Fernsehen. 2022 wird er insgesamt 19 Mal ausgestrahlt. Die Musik ist ein Ohrwurm: Lalalalalalalalalala … Einmal gehört, geht der Titelsong nie mehr aus dem Kopf.

Sendetermine:

24. Dezember 2022, 08:15 Uhr, ORF1

24. Dezember 2022, 13:40 Uhr, Das Erste

24. Dezember 2022, 15:05 Uhr, SRF1

24. Dezember 2022, 16:10 Uhr, NDR

24. Dezember 2022, 18:50 Uhr, ONE

24. Dezember 2022, 20:15 Uhr, WDR

24. Dezember 2022, 23:10 Uhr, SWR

25. Dezember 2022, 11:05 Uhr, Das Erste

25. Dezember 2022, 15:25 Uhr, rbb

26. Dezember 2022, 13:10 Uhr, SRF1

26. Dezember 2022, 17:25 Uhr, MDR

31. Dezember 2022, 13:55 Uhr, HR

01. Januar 2023, 14:05 Uhr, SWR

06. Januar 2023, 08:10 Uhr, BR

Wer zeigt Der kleine Lord an Weihnachten?

Der kleine Lord ist ein Muss an Weihnachten. Die Geschichte um den kleinen Cedric, der in der Arbeiterklasse New Yorks aufwächst, die die Aristokratie strikt ablehnt, ist so herzerwärmend und sympathisch. Denn Cedric erfährt plötzlich, dass er ein Lord ist, dessen englischer Großvater ihn nach Jahren der Ablehnung endlich kennenlernen will. Der Earl of Dorincourt ist ein kaltherziger alter Mann, der den Kungen nach seiner Art erziehen will, doch er hat nicht mit dem großzügigen und liebenswerten Charakter des Jungen gerechnet, der sich nicht von seiner Mutter, die der Earl ablehnt, entfernen oder mit teuren Geschenken kaufen lässt. Doch dann tritt eine boshafte Schwindlerin auf den Plan, die ihren Sohn für den rechtmäßigen Erben des Titels hält. Spannung, Witz und sympathische Darsteller erwarten den Zuschauer.

Sendetermine:

23. Dezember 2022, 20:15 Uhr, Das Erste

24. Dezember 2022, 09:20 Uhr, SRF1

26. Dezember 2022, 13:05 Uhr, ORF2

26. Dezember 2022, 15:50 Uhr, Das Erste

27. Dezember 2022, 03:15 Uhr, ORF2

Wo läuft der Weihnachtsfilm Tatsächlich... Liebe?

Tatsächlich... Liebe ist wahrscheinlich der jüngste Weihnachtsfilm. Gedreht wurde er 2003 mit den Darstellern Hugh Grant, Emma Thompson, Keira Knightley, Colin Firth, Liam Neeson, Alan Rickman, Martin Freeman, Laura Linney und vielen weiteren Schauspielern. Der Film erzählt neun verschiedene Liebesgeschichten, die alle irgendwie miteinander verwoben sind. Der Film hat viel Witz und ganz viel Romantik, ganz klar ein Weihnachtsfilm, der seinen Sendeplatz verdient hat.

Sendetermine:

20. Dezember 2022, 20:15 Uhr, ZDFneo

24. Dezember 2022, 21:55 Uhr, ORF1

25. Dezember 2022, 03:15 Uhr, ORF1

25. Dezember 2022, 23:20 Uhr, ZDF

Wann kann man Weihnachten bei Hoppenstedts im TV sehen?

"Früher war mehr Lametta" ist nur eines von unzähligen Kult-Zitaten, die den Komiker Loriot unsterblich machen. Ganz klar, dass Weihnachten bei Hoppenstedts mit der völlig aus dem Ruder laufenden Bescherung rund um Loriot, Evelyn Hamann und Heinz Meier ins Weihnachtsprogramm gehört.

Sendetermine:

24. Dezember 2022, 15:05 Uhr, Das Erste

24. Dezember 2022, 15:45 Uhr, NDR

24. Dezember 2022, 16:50 Uhr, SWR

24. Dezember 2022, 22:15 Uhr, SWR

24. Dezember 2022, 22:30 Uhr, MDR

24. Dezember 2022, 23:20 Uhr, WDR

24. Dezember 2022, 23:45 Uhr, NDR

25. Dezember 2022, 14:10 Uhr, BR

Wer zeigt Kevin - Allein zu Haus an Weihnachten?

Macaulay Culkin glänzt in Kevin - Allein zu Haus in der Hauptrolle des achtjährigen Kevin, der von seiner Familie schlichtweg im Haus vergessen wird, während alle anderen verreist sind. Und weil er sich so selbstsicher und witzig gegen fiese Einbrecher wehrt, gibt es auch noch den zweiten Teil Kevin allein in New York.

Sendetermine:

24. Dezember 2022, 20:15 Uhr, Sat.1 (Kevin - Allein zu Haus)

25. Dezember 2022, 17:55 Uhr, Sat.1 (Kevin - Allein zu Haus)

25. Dezember 2022, 20:15 Uhr, Sat.1 (Kevin allein in New York)

26. Dezember 2022, 17:30 Uhr, Sat.1 (Kevin allein in New York)

Wann läuft Der Grinch im Fernsehen?

Der Grinch ist fies und gleichzeitig herzlich und magisch und damit ein wunderbarer Film für die ganze Familie. In Whoville freuen sich alle auf das Weihnachtsfest. Nur der grüne, griesgrämige Grinch will dieses Jahr nicht zu den gleichen Weihnachtswahnsinn wie vorher erleben. Er schmiedet einen gemeinen Plan, um Weihnachten zu stehlen und allen Bewohnern, die den Grinch seit vielen Jahren meiden, das Fest aufs Ärgste zu vermiesen. Wird er es schaffen oder kann ihn die kleine Cindy-Lou vom Gegenteil überzeugen?

Sendetermine:

24. Dezember 2022, 16:05 Uhr, Vox

25. Dezember 2022, 06:55 Uhr, Vox

Wann läuft Harry & Sally im Fernsehen?

Harry&Sally ist eine Liebeskomödie aus dem Jahr 1989 mit Meg Ryan und Billy Cristal. Berühmt ist vor allem die „Orgasmus-Szene“ im Restaurant. Als sich die Beiden kennenlernen, können sie sich nicht ausstehen, die etwas konservative Sally und der Besserwisser Harry. Doch das ändert sich in vielen Jahren. Die Handlung wird immer wieder durch kurze Interviews unterbrochen, in denen alte Ehepaare erzählen, wie sie sich kennen und lieben gelernt haben. Herrlicher Film, der mit Mann-Frau-Klischees spielt.

Sendetermine:

26. Dezember 2022, 00:40 Uhr, SWR/SR

26. Dezember 2022, 21:45 Uhr, WDR

Wann man Stirb langsam schauen kann?

Ein Action-Film zu Weihnachten, in dem geballert wird und Bösewichte gejagt werden? Aber natürlich. Das bietet der Streifen Stirb langsam mit Bruce Willis. Der New Yorker Polizist John McClane fliegt am Heiligabend nach Los Angeles, um mit seiner dort lebenden Familie die Feiertage zu verbringen. Vor allem will er sich mit seiner Frau Holly versöhnen. Doch die Weihnachtsfeier seiner Frau nimmt ein schnelles Ende, als die Terroristen um Hans Gruber das Fest stürmen und Geiseln nehmen. McClane stellt sich alleine den Terroristen, denn es geht um Leben und Tod.

Sendetermine:

Im Free TV laufen nur die Folgeteile.

24. Dezember 2022, 20:15 Uhr, RTL2 (Stirb langsam 3)

26. Dezember 2022, 00:50 Uhr, RTL2 (Stirb langsam 3)

25. Dezember 2022, 20:15 Uhr, RTL2 (Stirb langsam 4.0)

02. Januar 2023, 20:15 Uhr, Kabel Eins Classics (Stirb langsam 5 - Ein guter Tag zum Sterben)

Wann läuft Die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann?

"Pfeiffer." "Mit einem F oder mit zwei?" "Mit drei: eins vor dem Ei, zwei hinter dem Ei." Heinz Rühmann spielt in Die Feuerzangenbowle den Schriftsteller Dr. Johannes Pfeiffer, der mit einigen betagten Herren in Erinnerungen an seine Schulzeit schwelgt. Leider hatte er einen Privatlehrer. Deshalb stiften seine Freunde ihn an, seine Schulzeit als Oberschüler verkleidet nachzuholen und für ein paar Wochen ein Gymnasium zu besuchen. Gesagt, getan. Und schon taucht man ein in die herrliche Geschichte mit wilden Streichen, Professor „Bömmel“ und der hübschen Eva, der Tochter des Direktors.

Sendetermine:

24. Dezember 2022, 21:45 Uhr, Das Erste

Wer zeigt Sissi?

Die Sissi-Trilogie hat inhaltlich nichts mit Weihnachten zu tun. Und trotzdem sind Sissi, Sissi, die junge Kaiserin und Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin fest im Weihnachtsfilmprogramm verankert. Denn was gibt es Märchenhafteres als ein junges Mädchen aus dem bayerischen Possenhofen (Romy Schneider), das zwar die Tochter des Herzogs von Bayern (Gustav Knuth) ist, das jedoch mit den höfischen Zwängen nichts zu tun haben will? Und wenn sich dann noch der Kaiser von Österreich (Karlheinz Böhm) in sie verliebt, ist der Weihnachtsfilmabend perfekt, denn es geht um Liebe, Drama und glitzernde Bälle.

Sendetermine:

25. Dezember 2022, 15:45 Uhr, Das Erste (Sissi)

25. Dezember 2022, 17:30 Uhr, Das Erste (Sissi, die junge Kaiserin)