Konzert : Die Botschaft steht im Mittelpunkt

Foto: Makis Photography

Trier (red) Seit zwölf Jahren kommen die New York Gospel Stars nach Deutschland. Am Dienstag, 18. Februar, um 20 Uhr treten sie in der Basilika St. Paulin in Trier auf und singen klassische Gospel-Songs, Balladen und aktuelle Hits.

