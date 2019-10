Konzert : Die Diva des Musicals in der Europahalle Trier

Foto: Daniel Reinhold

Trier (red) Der Titelsong „Erinnerungen“ – „Memories“ wurde zu ihrem Markenzeichen. In ihrem neuen Konzertprogramm „Milster singt Musical“ präsentiert Angelika Milster einen Querschnitt aus mehr als 50 Jahren Musicalgeschichte: „Cats“, „West Side Story“, „Whistle Down the Wind“, „Tarzan“ und Disneys „Die Schöne und das Biest“ sind nur einige Beispiele.

