Hörspiel-Kult : Die drei ??? und die ewige Jugend

Trier/Rocky Beach Warum die drei Detektive für viel mehr stehen als Kinderunterhaltung und Nostalgie, und wie sie den Namen einer Band aus der Eifel beeinflussten.

Die Visitenkarte gehört dazu wie das Amen in der Kirche. In jeder Folge fällt unter Garantie der Satz „Dürfen wir Ihnen unsere (Visiten-)Karte zeigen?“. Wenig später liest der Empfänger vor: „Die drei Detektive – wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv: Justus Jonas, zweiter Detektiv: Peter Shaw Recherchen und Archiv: Bob Andrews“. Seit 201 Folgen oder seit 40 Jahren lösen die drei ??? tatsächlich jeden Fall rund um Rocky Beach, der ihnen vor die Finger kommt.

Immer nehmen sie ihre Zuhörer mit, obwohl die sehr viel stärker variieren in ihrem Alter. Gleichzeitig werden seit Ende der 70er nachfolgende Generationen neu an die drei Detektive herangeführt. An Nachwuchshörern mangelt es also nicht.