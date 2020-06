Ausstellungen : Eine dekorative Pathologie des Schreckens

Trier Die Europäische Kunstakademie Trier zeigt Arbeiten von Bodo Korsig. Die Kurse im Haus sind wieder angelaufen.

Corona ist derzeit allgegenwärtig auch in der Europäischen Kunstakademie Trier (ELA). „Escape“, zu Deutsch „Entkommen“, oder „Flucht“ heißt die aktuelle Ausstellung dort, die sich neueren Arbeiten ihres Dozenten Bodo Korsig widmet. Im Zentrum stehen als Wandobjekte großformatige dreidimensionale Werke in Filz aus den Jahren 2019 und 2020, die unübersehbar die Handschrift von Bodo Korsig tragen. Einmal mehr bezieht der Künstler seine Formensprache aus menschlichen Zell-und Molekularstrukturen.

Diesmal reflektiert er, wie er in einem Audio-Beitrag mitteilt, die Pathologie einer von Covid 19 befallenen Lunge. Wer sich in die Arbeiten vertieft, kommt ins Grübeln über das alte Problem der Ästhetisierung des Schrecklichen. Soll heißen über die Frage, wie der Schrecken angemessen ins Bild zu setzen ist. In Bodo Korsigs sorgfältig durchgeformten Arbeiten werden die Gefahren des Virus nicht nur wie in jedem Kunstwerk ihren alltäglichen grauenvollen Verhältnissen entrückt. Sie nehmen vielmehr ausgesprochen dekorativ Gestalt an. Manche dieser schwarz-weißen graphischen Arbeiten mit ihrem feinen Lineament wirken aus der Ferne wie die Netzwerke kunstvoller Klöppelarbeiten. Bei anderen Arbeiten steht im großflächigen Rund den dynamischen Linien die schwarze statische Fläche als Bild einer Corona-Lunge im Endstadium gegenüber. An der Stirnwand gegenüber bildet das feine Geäst der Zellstrukturen den Rahmen für einen leeren Bildgrund, den der Betrachter mit eigenen Ideen und Gedanken füllen kann (ein bekanntes Motiv).