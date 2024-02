Berlinale Die Filmfestspiele gehen los - Cillian Murphy in Berlin

In Berlin beginnen heute die Filmfestspiele. Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o („12 Years a Slave“) leitet in diesem Jahr die Internationale Jury und hat am Vormittag (10.25 Uhr) mit den anderen Jurymitgliedern ihren ersten Auftritt bei einer Pressekonferenz. Abends (19.30 Uhr) soll die Berlinale mit dem irisch-belgischen Drama „Small Things Like These“ von Regisseur Tim Mielants eröffnet werden. Dafür werden unter anderem Hauptdarsteller Cillian Murphy („Oppenheimer“) und Produzent Matt Damon in der Hauptstadt erwartet.