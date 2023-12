Operettenabend mit Höhen und Tiefen Rache ist bunt

Ein exilierter russischer Prinz betreibt, wir befinden uns in den 1920er Jahren, ein ziemlich marodes Theater in Trier (Fledermaus, ick hör dir trapsen!), das er für diverse Veranstaltungen, in denen zumeist fleischliche Gelüste im Vordergrund stehen, vermietet. Hier will der Gefängnisdirektor Frank eine gigantische Show inszenieren, um seinem Kumpel Gabriel von Eisenstein eins auszuwischen, der ihn einst im Fledermauskostüm sturzbetrunken durch die Stadt hat torkeln lassen und ihn damit zum Gespött derselben gemacht hat. Prinz Orlofsky, in dessen baufälligem Kulturbunker so manche Sex-Sause über die morschen Bretter geht, erklärt sich einverstanden, sein Haus für die Rachekomödie zur Verfügung zu stellen – und das Spiel kann beginnen.