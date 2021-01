Kulturförderung : Victor Hugo zum Liederabend treffen

Michèle Kerschenmeyer sitzt am Piano. Sie spielt eine Pianistin in einem Kurzfilm „Victor Hugo – Quo vadis, Europa?“, der Teil eines Liederabends ist und von der Großregion Saar-Lor-Lux mit 5000 Euro gefördert wird. Foto: Trio Cénacle/James Chan-A-Sue

Trier/Luxemburg Die Großregion Saar-Lor-Lux fördert mit 5000 Euro ein Projekt des Trio Cénacle. Die Musiker arbeiten an einem intermedialen Liederabend, in dem sie sich mit dem französischen Autor und Revolutionär auseinandersetzen.

Das deutsch-luxemburgische Trio Cénacle (Evelyn Czesla, Michele Kerschenmeyer, Nico Wouterse) hat in einem von der Großregion ausgelobten grenzüberschreitendem Wettbewerb ein Preisgeld von 5000 Euro gewonnen. Das gaben die Kultusminister der Großregion Saar-Lor-Lux nach ihrer letzten Videokonferenz bekannt. Mit dem Preisgeld soll der Kunst- und Kulturbranche in der Großregion eine Zukunftsperspektive aufgezeigt werden. Christine Streichert-Clivot, Kultusministerin des Saarlandes, betonte bei dem Treffen: „Gerade in der Krise müssen wir in der Großregion solidarisch zueinander stehen. Diese Herausforderungen können wir nur gemeinsam bewältigen. Grenzschließungen darf es nicht wieder geben.“