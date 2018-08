Geohrfeigte Kanzler, entführte Katzen

Make Love – not War“. Diese absolut vernünftige und unbedingt nachahmenswerte Aufforderung war das friedensbewegte Motto der sogenannten 68er. Studenten in ganz Deutschland riefen vor 50 Jahren zum Protest auf die Straße. Von Dr. Rainer Nolden

Angeprangert wurden das verstaubte Hochschulwesen („Unter den Talaren der Muff von tausend Jahren!“) sowie die verkrusteten Gesellschaftsstrukturen der damaligen Bundesrepublik. In der großen Koalition, angeführt von Kurt Georg Kiesinger – der einzige Kanzler, dem wegen seiner Nazi-Vergangenheit in aller Öffentlichkeit eine schallende Ohrfeige versetzt wurde (von Beate Klarsfeld, Sie erinnern sich?) – gab es keine nennenswerte parlamentarische Opposition. Deshalb entstand die außerparlamentarische.

Der studentische Protest richtete sich gegen die fehlende Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, die weltweite atomare Aufrüstung und den Vietnamkrieg. In vielen Werken jener Zeit manifestierte sich neben den Spannungen des politischen Zeitgeschehens auch die Lust an einem neuen Lebensgefühl. Die Studentenproteste wurden von der sexuellen Revolution begleitet, die nicht zuletzt durch die Antibaby-Pille auch zu einem neuen, selbstbestimmten Bild der Frau führte: kess, sexy, spannend und sehr selbstbewusst. Dieser mittlerweile im Goldrahmen der Nostalgie gefassten Jahre widmet das Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen ab dem 11. August eine Ausstellung (bis 11. November) mit Werken von Künstlern, die sich selbst aktiv an der Bewegung beteiligten oder die zeitaktuellen Themen in ihrer Arbeit kommentierten, darunter Gerhard Richter, Klaus Staeck und Wolf Vostell.

Große Erleichterung in Moskau. Nein, nein, Putin ist noch da. Aber der Kater ist zurück. Zurückgekommen ins Bulgakow-Museum, das in der russischen Hauptstadt liegt. Aber der Reihe nach: Der sprechende Kater Behemoth ist eine der unheimlichsten Figuren in Michail Bulgakows skurril-satirisch-suprarealistischem Meisterwerk „Der Meister und Margarita“. Behemoth ist übrigens hebräisch und der Name eines Ungeheuers aus dem Tanach. So werden die Bibeltexte genannt, die richtungsweisend für gläubige Juden sind und die sich übrigens auch im Alten Testament wiederfinden. Ähm, wo waren wir stehengeblieben? Richtig, in Moskau. Beim Kater Behemoth im Bulgakow-Museum. In dem Haus am Gartenring hatte Bulgakow (1891 bis 1940) gelebt und es einschließlich seiner „verhexten Wohnung“ auch im Roman beschrieben. Durch dieses Museumshaus nun tigert als Doppelgänger aus der Romanvorlage seit Jahren ein schwarzer Kater. In der Gedenkstätte für den russischen Schriftsteller ist der feline Vierbeiner seit 2005 als fester Mitarbeiter mit Kost und Logis behandelt worden. Behemoth schlafe am liebsten direkt auf einer Skulptur Bulgakows, teilte das Museum mit. Am Mittwoch ist das Museumstier allerdings von einer Unbekannten entführt worden. Beim täglichen Rundgang im Hof sei das etwa sechs Kilo schwere Tier nach Berichten von Zeugen verschleppt worden.

In Moskau fand der Verlust ein breites Echo. Der Schauspieler Oleg Bassilaschwili, der in einer Romanverfilmung den Teufel Voland gespielt hat, forderte die Entführerin auf, den Kater zurückzugeben: Es werde ihr sonst schlecht ergehen.

Die Drohung hatte Erfolg: Gegen Abend fand die Polizei den Kater ohne Halsband und brachte ihn ins Museum zurück. „Er ist verstört. Aber er frisst schon wieder“, hieß es. Gerüchte, dass der Kater kurzfristig in die amerikanische Botschaft entführt wurde, um dort via Skype oder Videoschalte vor dem US-Sonderermittler Robert Mueller eine Aussage zu den möglichen Russland-Verbindungen des derzeitigen „Präsidenten“ zu machen, wurden weder von der amerikanischen Botschaft noch von der russischen Nachrichtenagentur Tass bestätigt. ⇥no/dpa

FOTO: picture-alliance/ dpa / Wolfgang Thieme