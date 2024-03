UNTERM STRICH – DIE KULTURWOCHE Angst im Wartezimmer, Hoffnung im Untergrund

Wobei die meisten Patienten mittlerweile eher auf ihr Handy starren, um die Zeit totzuschlagen. Und plötzlich geht die Tür auf, und ein weiterer Mensch kommt herein. Allerdings nicht mit Schnupfen oder Bauchschmerzen, sondern mit Staffelei, Palette und Pinsel. Das könnte vor rund 150 Jahren in Frankreich passiert sein. Da hielt der Maler Jean-François Raffaëlli (1850 – 1924) eben jene Szene fest, wobei er das Vorzimmer zu einer besonderen Folterkammer gewählt hatte: das Wartezimmer eines Zahnarztes. So hat er auch sein Gemälde betitelt, auf dem zwei Frauen und ein Mann zu sehen sind, die offenbar von starken Zahnschmerzen geplagt werden und voller Angst auf die Behandlung warten. „1863 – Paris – 1874: Revolution in der Kunst“ heißt die Schau im Kölner Wallraf-Richartz-Museum, in der dieses angsteinflößende Werk zu sehen ist. Keiner der Patienten spricht, alle sind nur auf sich selbst fokussiert. Damit sei Isolation ein Thema des Bildes, erläuterte die Museumsmitarbeiterin Petra Oepen. Leihgaben zur Ausstellung, die bis zum 28. Juli dauert, stammen unter anderem aus dem Prado in Madrid, dem Getty Museum in Los Angeles, der National Gallery of Art in Washington, dem Musée d‘Orsay sowie dem Louvre in Paris und dem Belvedere in Wien. Wobei die Werke, unter anderem von Claude Monet, Edgar Degas, Alfred Sisley, Édouard Manet oder Paul Gauguin, viel weniger furchteinflößend sein dürften.