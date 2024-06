UNTERM STRICH – DIE KULTURWOCHE Mann, Maar und Bond, James Bond

Ein weiterer Schriftsteller wird mit einer Ausstellung gewürdigt: Das Buchheim Museum am Starnberger See widmet sich der Welt des erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautoren Paul Maar. „Samselsurium“, der Titel der Schau, verweist zugleich auf Maars bekanntestes Geschöpf: das Sams. Vom 29. Juni bis 15. September wartet das freche Wesen mit den Punkten im Gesicht in Bernried auf Neugierige. Sein Adoptiv-Menschenvater, Herr Taschenbier, leistet ihm Gesellschaft, dazu Frau Rotkohl, Herr Mon, der Träumer Lippel und der Troll Tojok. Außerdem lassen sich die Wunschmaschine und der Regenschirm-Generator bestaunen. Maar wurde 1937 in Schweinfurt geboren. Nach dem Abitur arbeitete er zunächst als Bühnenbildner und Fotograf, studierte an der Kunstakademie. Den Lehrerberuf hängte er nach sieben Jahren für die Schriftstellerei an den Nagel. Seit 1987 lebt er in Bamberg und hat inzwischen eine ganze Bibliothek teils hochdekorierter Kinderbücher geschrieben und illustriert. Außerdem verfasste er Theaterstücke und Drehbücher.