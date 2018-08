Nullen, die was wert sind

Heute wollen wir die Nullen feiern. Nein, es geht nicht um Politiker, die dies- und vor allem jenseits des Atlantiks diesen mit einem geschlossenen Kreis umzirkelten Hohlraum im Kopf haben, sondern um Menschen, die etwas können. Von Dr. Rainer Nolden

Ladies first: Ob Traumschiff oder Theater – die Schauspielerin Grit Boettcher ist auf beiden Planken ziemlich trittsicher. Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist die Künstlerin aktiv; 1958 drehte sie mit 19 ihren ersten Kinofilm unter der Regie von Alfred Weidenmann („Solange das Herz schlägt“, seufz!) dem ungefähr 79 weitere folgten, also durchschnittlich einer pro Lebensjahr: Heute feiert sie ihren 80. Geburtstag. Sie stand mit Heinz Rühmann vor der Kamera („Er kann’s nicht lassen“ – eine Pater-Brown-Folge) „und hat mir jeden Morgen vor Drehbeginn die Hand geküsst“, erinnert sie sich noch heute. Landesweit berühmt wurde die gebürtige Berlinerin mit den in den 1960er-Jahren entstandenen Edgar-Wallace-Filmen und natürlich mit Harald Juhnke in der ZDF-Serie „Ein verrücktes Paar“, die von 1977 bis 1980 lief. In diesem Jahr stand sie auch schon zwei Mal im Filmstudio: Für die ARD-Vorabendserie „WaPo Bodensee“ und die ZDF-Krankenhausserie „Bettys Diagnose“. Nebenbei arbeitet sie, natürlich, an ihrer Autobiografie. Wann die erscheint, steht noch nicht fest – im Gegensatz zum Titel. Der lautet „Auf ein Lächeln“.

„Wenn die Gondeln Trauer tragen“ wird’s richtig gruselig in Venedig. Es ist einer der bekanntesten Filme des britischen Regisseurs Nicolas Roeg. Nach einer Kurzgeschichte von Daphne du Maurier spielen Julie Christie und Donald Sutherland trauernde Eltern, die ihre bei einem Unglück ums Leben gekommene Tochter auf einer Reise nach Venedig wiederzusehen glauben. Roeg, der am 15. August 90 wird, begann als Kameramann, unter anderem für die Filme „Lawrence von Arabien“ (1962), „Fahrenheit 451“ (1966) und „Casino Royale (1967). Fast hätte sein Name auch im Abspann von „Dr. Schiwago“ gestanden, aber er verkrachte sich dermaßen mit dem Regisseur David Lean, dass der ihn hinauswarf. Bei seinen Filmen erwies er sich experimentierfreudig bis zum Kassenflop, und seine Schauspieler triezte er bis zur vollkommenen Erschöpfung. Behaupten einige, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Roeg nahm’s mit einem Schulterzucken hin: „Ich habe nie versucht, meinen Ruf zu verbessern“, sagte er in einem seiner äußerst raren Interviews. „So etwas interessiert mich überhaupt nicht.“

Adenauer, Chruschtschow, Gorbatschow – es gibt nur wenige bedeutende Staatsmänner des 20. Jahrhunderts, die Reporter-Legende Gerd Ruge nicht getroffen hat. Ihm gilt es nachträglich zu gratulieren, denn er wurde bereits gestern 90 Jahre alt.

Über viele Jahrzehnte ist der in Hamburg geborene Reporter durch die Welt gereist, berichtete als ARD-Korrespondent in Washington über die Kuba-Krise und aus Moskau über den Putsch-Versuch gegen den damaligen Staatspräsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, im Jahr 1991. „In dieser Periode weltpolitischer Krisen, die von Umbrüchen und Unsicherheit geprägt ist, erscheint mir die Rolle einer unabhängigen journalistischen Berichterstattung als besonders wichtig“, sagte Ruge kürzlich in einem Interview. Da dürfte er allen Kollegen, die täglich gegen die „Fake News“ anschreiben, aus der Reporterseele sprechen. ⇥no/dpa

FOTO: dpa / Eduardo Abad

FOTO: dpa / Eduardo Abad

FOTO: dpa / Fotoreport