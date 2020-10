Unterm Strich — Die Kulturwoche : Die Kunst, das Geld und der Nachruhm

Dramatiker aller Länder, nehmt euch ein Beispiel an eurem Kollegen William Shakespeare (Foto: dpa), wenn ihr demnächst mit Intendanten, Regisseuren oder Produzenten über euer Honorar verhandelt: Der hat nämlich jetzt für seine gesammelten Werke fast zehn Millionen Dollar bekommen.

Zugegeben, so richtig profitieren davon kann er nicht mehr, aber es muss ihm doch, wo immer er sich derzeit aufhalten mag, ein Gefühl der Genugtuung vermitteln. Freilich gehörte er auch zu Lebzeiten nicht zu den darbenden Künstlern; Königin Elisabeth (die Erste, nicht die aktuelle) pflegte für Vorstellungen seiner Truppe am Hofe zehn Pfund lockerzumachen, keine Kleinigkeit seinerzeit, aber die Royals hatten‘s ja immer schon. Aber was ist das schon im Vergleich zu dem Sümmchen, das der amerikanische Sammler Stephan Loewentheil nun hat springen lassen,um den 1623 gedruckten Band seiner Kollektion einzuverleiben: 9,98 Millionen Dollar. Bei genauerem Nachdenken ist es jedoch für noch lebende Dramatiker vielleicht nicht so klug, sich bei Honorarverhandlungen auf den Briten zu beziehen, denn jeder Intendant dürfte die Steilvorlage, die in dieser Argumentation liegt, nutzen und dem hoffnungsvollen Stückeschreiber raten, doch einfach bis nach seinem Tod zu warten. Dann würde er ja bekommen, was er verdient.