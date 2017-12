WG: Ausstellung Gesellschaft für Bildende Kunst

Die Gesellschaft für Bildende Kunst zeigt in Trier die Ausstellung „miniMal“.

>I N H A L T: (Datei: msg-21787-2.html - Messagetext (text/html)):

Von: Eva-Maria Reuther

Gesendet: Donnerstag, 14. Dezember 2017 18:55:12 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien

An: .Kultur@volksfreund.de

Betreff: Ausstellung Gesellschaft für Bildende Kunst





Liebe Kollegen,

anbei per Mail Text und Foto.

Herzliche Grüße

Eva-Maria Reuther

Foto: Karl Willems, „Stillleben mit deutscher Flagge“,Foto: Eva-Maria Reuther

-

Tel: - Fax:

E-Mail: tv-kul@volksfreund.de

Internet: http://www.volksfreund.de - http://www.tvmedienhaus.de



Volksfreund-Druckerei Nikolaus Koch GmbH (Rechnungsadressat)

Sitz: Trier - Amtsgericht Wittlich, HRB 3356 - Geschäftsführer: Thomas Marx



Wir haben die Tickets, Sie das Vergnügen!

Tickets zu Ihren Wunschveranstaltungen können Sie beim Volksfreund bequem online unter www.ticket.volksfreund.de, unter der Ticket-Hotline 0651/7199-996 oder in unserem Service-Center in Trier kaufen.

I N H A L T: (Datei: miniMal GB Kunst.docx):

Christbaumkugeln und andere Minimalitäten

Die Gesellschaft für Bildende Kunst zeigt „miniMal“

Von Eva-Maria Reuther

Trier. „Driving home for christmas“-nicht nur Chris Rea sehnt sich danach. Glaubt man der Dichterin Sarah Kirsch, so kehren Künstler zu Weihnachten allemal gern zurück an den heimischen Herd. Auch die Trierer Gesellschaft für Bildende Kunst versammelt zum Jahresende in den heimischen Räumen die Mitglieder ihrer Kunstvereinigung. Mehr als 30 Künstler des Vereins präsentieren sich mit ihren Arbeiten im Palais Walderdorff. „miniMal“ heißt die Schau, die den Kleinformaten vorbehalten ist, und deren Spektrum vom traditionellen Gemälde, über Zeichnung, Druckgraphik und Fotografie bis hin zur Bildhauerei reicht. Zwar ist die Größe vorgegeben, nicht aber das Thema. Einen unmittelbaren Bezug zum bevorstehenden Fest stellt Christoph Napp-Zinn einmal mehr mit seinen satirischen Christbaumkugeln her. Auf andere Art, aber durchaus passend, regen Herbert Lauers golden schimmernde Arbeiten aus Acryl und Blattgold mit ihrem golden schimmernden Untergrund und ihrer feinnervigen Binnenstruktur zur Reflexion über die christliche Frohe Botschaft an. Durchgeistigt kommen die geometrischen Formen von Anna Reckers Siebdruck Serie „Icon“ daher ,sowie Karola Perrots abstrakte schwarz-weiße Lichtstudien.Als dichter sehenswerter Kosmos präsentieren sich Edgar Mayers schöne Mischtechniken. Einmal mehr weisen sich Klaus Steinmann und Matthias Strugalla als virtuose Zeichner aus, bei denen sich Farbe und Linie gekonnt verbinden. Farbstarke Linolschnitte zeigt dagegen Horst Schmitt, der frühere Präsident der Gesellschaft. Bei den Bildhauern macht das Wiedersehen mit Guy Charliers figürlichen Arbeiten Freude. Dass er als Maler die kleinen,intimen Formate beherrscht, zeigt Karl Willems mit seinen stillen aber tiefsinnigen Arbeiten. In den Wind hat sich malerisch Lilo Schaab gestellt, dessen unterschiedliche Temperamente sie ausdrucksstark in Farbe fasst. Die Arbeiten der Mitglieder des Kunstvereins werden ergänzt durch kleinformatige druckgrafische studentische Arbeiten aus der Klasse von Alexander Harry Morrison von der Hochschule Trier, die zudem kleine grafisch schön gestaltete Lichtwürfel präsentiert. Die Jahresabschlussausstellung der Gesellschaft ist vielfältig und abwechslungsreich. Auch wenn sie naturgemäß keinen vollständigen Überblick über das künstlerische Schaffen innerhalb der Gesellschaft ermöglicht, so vermittelt sie doch aufschlussreich im Mini-Format einen Einblick in die Verschiedenartigkeit der in der Kunstvereinigung vertretenen Positionen. Leider fehlen die Vornamen der Künstler auf dem Handzettel zur Schau.

Bis 21.12. Dienstag bis Freitag 15-19 Uhr, Samstag 11-14 Uhr, www.gb-kunst.de

Anhänge

msg-21787-1.txt - Messagetext (text/plain)

msg-21787-2.html - Messagetext (text/html)

vdnk.jpg - Originalname: "vdnk.jpg"(application/octet-stream)

facebook.jpg - Originalname: "facebook.jpg"(application/octet-stream)

twitter.jpg - Originalname: "twitter.jpg"(application/octet-stream)

Willems Karl 0.JPG - Originalname: "Willems Karl 02 (2).JPG"(image/jpeg)

miniMal GB Kunst.docx - Originalname: "miniMal GB Kunst.docx"(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)