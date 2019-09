„Beneath The Eyrie“ : Die Pixies meinen es ernst mit ihrem Comeback

Berlin Mit den drei frühen Studioalben „Surfer Rosa“ (1988), „Doolittle“ (1989) und „Bossanova“ (1990) haben die Pixies ihren Platz in den Bestenlisten längst sicher. Ihr „Laut-leise-laut“-Sound ebnete den Weg für unzählige Indierock-Bands der 90er und Nuller-Jahre.

Eine Ausnahme: „This Is My Fate“, das mit rauem Spelunken-Sound an den „Alabama Song“ von Bertolt Brecht/Kurt Weill erinnert (das Lied von 1927 mit der Textzeile „Well, show me the way/To the next whisky bar“). „Gitarrist Joey Santiago und Produzent Tom Dalgety haben sich entschlossen, den „Alabama Song“ als Referenz zu nehmen - ich wusste das anfangs gar nicht“, sagt Black.