Konzerte : Die schottischen Straßenpoeten

Trier Die Band 13 Crowes singt in Trier über das einfache Leben, den harten Alltag und alte Zeiten.

Es ist dieses ehrliche Workingclass-Leben, von dem er in seinen Songs singt („We mean every fucking strum!“). In manchen Songs liegt eine große Wehmut, wie die von Menschen, die einem früher viel bedeutet haben. „She was only stolen [...] Does my ghost still haunt your house? My Gpysy Queen, do you remember me at all?“, haucht Cammy mit seiner rauchigen Stimme auf dem gerade erschienen zweiten Album „Solway Star“. Es ist nach dem Fußballverein von Annan benannt, der 1947 aufgelöst wurde. Es finden sich überhaupt viele Verweise auf ihre Herkunft in ihrer Musik. Der Song „A75“ ist etwa nach der Hauptstraße der Region benannt. Als sie Teenager waren, nahmen sie nachts manchmal die Schlüssel vom Auto der Eltern und fuhren herum. „Immer im zweiten Gang, denn ich wusste nicht, wie man schaltet“, sagt Cammy. „Joyrides“ heißen solche Trips auf Englisch. In ihrem Lied „Young Poets“ singen sie davon: „It‘s a mystery to me while we‘re still dreaming we take a life of long days and short nights. We always stole cars for joyrides, broke a lot of hearts and my mother‘s pride.“