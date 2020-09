Konzerte und Opern : Die Staatskapelle Berlin feiert 450 Jahre

Berlin Sie steht im Zentrum der Macht in Berlin: In der Staatsoper Unter den Linden spiegelt sich auch deutsche Geschichte. Ihr Orchester, die Staatskapelle Berlin, feiert jetzt ihre ersten 450 Jahre.

Das Konzert wird auf arte Concert live gestreamt und am 13. September (16.50 Uhr) im arte-Fernsehen übertragen. Auf dem Programm stehen unter anderem Ludwig van Beethovens 7. Sinfonie und Jörg Widmanns Auftragswerk „Zeitensprünge - 450 Takte für Orchester“. Eine Ausstellung im Apollo-Saal zeichnet die Orchestergeschichte nach, am Samstag (12. September) treten die Musiker zu einem „Tag für die Staatskapelle“ auf.

Am Ende der Kaiserzeit stand durch die Flucht von Wilhelm II. die Staatsoper zunächst ohne Gönner da. Mit der Weimarer Republik stieg das Opernhaus zu neuer Blüte auf, Dirigenten-Legenden wie Richard Strauss, Otto Klemperer, Erich Kleiber oder Wilhelm Furtwängler standen an der Spitze.

Am 1. September 1944 wurde die Preußische Staatsoper offiziell aufgelöst, die Musiker mussten in Rüstungsfabriken in Berlin-Reinickendorf arbeiten. Am 3. Februar 1945 dirigierte Herbert von Karajan die Staatskapelle zur Wiedereröffnung in der Staatsoper, die gerade durch alliierte Bomben beschädigt worden war. Wenig später wurde sie wieder mit Brandbomben zerstört. Mit dem Wiederaufbau zu DDR-Zeiten, doch vor allem mit der jüngsten Sanierung erhielt die Staatskapelle eine Spielstätte mit ausgetüftelter Akustik.